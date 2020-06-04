В Азербайджане перенесены экзамены, запланированные на 6 и 7 июня

БАКУ /Trend/ - Экзамены, которые планировалось провести шестого и седьмого июня 2020 года, будут организованы 10 и 11 июня соответственно.

Как сообщает в четверг Trend, согласно постановлению Кабинета министров Азербайджана от четвертого июня 2020 года, на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района будут введены определенные ограничения в связи с ужесточением особого карантинного режима.

Согласно постановлению, экзамены, проведение которых планируется Государственным экзаменационным центром шестого и седьмого июня 2020 года, пройдут 10 и 11 июня соответственно. То есть лица, которые должны были принять участие в экзамене шестого июня, сдадут его 10 июня, а те, кто должен был сдать экзамен седьмого июня, сдаст его 11-го июня.

Лицам, которые распечатали «Пропускной лист», не нужно распечатывать его повторно.

(Текст: Турал Гараджаев)