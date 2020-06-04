Изменено движение на автодороге Бакинская окружная-1

БАКУ/Trend/ - Для непрерывного и удобного движения транспортных средств по автомобильной дороге Бакинская окружная-1 в различных направлениях (Сумгайытская дорога, круг «20 Января» и «Шамахинская дорога», а также ул. Аббаса Мирзы Шарифзаде, Ени Ясамал и жилые массивы социального жилья (MİDA)), на 6-м километре вышеназванной дороги, на территории путепроводов, изменено движение, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

На данной территории создан новый разворот, для чего проезжая часть дороги расширена в необходимых местах до одной и двух проезжих полос, установлены необходимые дорожные знаки, информационные табло, нанесена дорожная разметка.

Таким образом, автотранспортным средствам, въезжающим в город в сторону жилого комплекса «Ени Ясамал» и ул. Мирзы Шарифа Аббасзаде, не нужно будет преодолевать большое расстояние, и разворачиваться от круга перед Главным управлением государственной дорожной полиции г. Баку.

Автотранспортные средства, движущиеся в обоих направлениях автодороги Бакинская окружная-1, пользуясь новым участком дороги, могут комфортно ездить в этих направлениях, в том числе, в сторону поселка Бадамдар.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)