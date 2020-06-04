В автобусах в Баку заработали кондиционеры - Бакинское транспортное агентство

БАКУ/Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) дало поручение о включении кондиционеров в столичных транспортных автобусах.

Об этом в четверг сообщил Trend пресс-секретарь Агентства Маис Агаев.

"Несмотря на то, что летний сезон стартует с 15 июня, дано поручение о включении системы кондиционирования в пассажирских автобусах регулярных маршрутов столицы. Об этом решении, которое было принято для удобства пассажиров, проинформированы все перевозчики. Уже с сегодняшнего дня поэтапно во всех столичных автобусах включается система кондиционирования", - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)