В автобусах в Баку заработали кондиционеры - Бакинское транспортное агентство
БАКУ/Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) дало поручение о включении кондиционеров в столичных транспортных автобусах.
Об этом в четверг сообщил Trend пресс-секретарь Агентства Маис Агаев.
"Несмотря на то, что летний сезон стартует с 15 июня, дано поручение о включении системы кондиционирования в пассажирских автобусах регулярных маршрутов столицы. Об этом решении, которое было принято для удобства пассажиров, проинформированы все перевозчики. Уже с сегодняшнего дня поэтапно во всех столичных автобусах включается система кондиционирования", - сказал он.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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