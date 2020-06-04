В Азербайджане в конце недели будет работать только ограниченное число госслужащих
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в конце недели будет работать только ограниченное число служащих ряда госструктур.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в четверг Trend.
По его словам, эти структуры должны будут получить разрешение на выход на работу своих работников посредством портала icaze.gov.az. Эти люди смогут пользоваться личными автомобилями.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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