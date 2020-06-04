TƏBİB: Родители для защиты своих детей должны строже соблюдать правила

БАКУ /Trend/ - В ряде стран вводится запрет в связи с выходом на улицу лиц моложе 18-20 дней, ввиду того, что они часто переносят заболевание асимптоматично.

Как сообщает в четверг Trend об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, введение в Азербайджане таких ограничений не планируется.

"Однако, обращаясь к родителям, призываем их строго соблюдать правила, чтобы защитить своих детей. Дети могут передать вирус и пожилым людям, с которыми они живут в одном доме", - добавил Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)