В Азербайджане выпускные экзамены пройдут повторно в сентябре

Общество 5 июня 2020 13:08 (UTC+04:00)
В Азербайджане выпускные экзамены пройдут повторно в сентябре

БАКУ /Trend/ - Для лиц, не сдающих выпускные экзамены по 9-м и 11-м классам, в сентябре будет организован повторный экзамен, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Начиная с 10 июня 2020 года, еженедельно в будни ГЭЦ будет проводить выпускные экзамены для учащихся общего (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования.

По соглашению ГЭЦ и министерства образования абитуриенты, которые не сдают документы в колледжи, а также в высшие учебные заведения на базе 9-летнего и 11-летнего среднего образования, могут не участвовать в выпускных экзаменах в соответствии с мероприятиями, осуществляемыми в связи с охраной общественного здоровья. Для выпускников 9 и 11 классов, не принимающих участие в этих экзаменах, без дополнительной регистрации в сентябре будут организованы повторные выпускные экзамены, проведено их итоговое оценивание, и выданы аттестаты, а учащиеся 9-х классов по желанию могут быть переведены в 10 класс. Однако для поступления в вузы и колледжи абитуриенты должны участвовать в экзаменах, которые будут проводиться в соответствии с графиком городов и районов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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