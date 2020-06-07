В Азербайджане выявлено 314 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 125, скончались 4 человека – Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 314 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 125, скончались 4 человека, передает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Согласно информации, скончались 4 гражданина 1947, 1954, 1956 и 1958 годов рождения, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.
На сегодня в стране выявлено 7 553 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 4 024, скончались 88 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 3 316 человек, из которых состояние 69 оценивается как тяжелое, 80 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 339 876 теста.
Лента новостей
В Азербайджане выявлено 314 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 125, скончались 4 человека – Оперативный штаб
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО)
Муса Гулиев: Совет Европы потерял свой престиж и становится все более теряющей к себе уважение организацией
Севиль Микаилова: В основе политики Президента Азербайджана находится забота о безопасности и здоровье граждан страны (ВИДEO)
Международная образовательная онлайн конференция соберет вокруг себя экcпертов из Израиля, Франции, Украины, России, Азербайджана и Туниса
В Азербайджане выявлено 379 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 153, скончались 2 человека – Оперативный штаб
Бахтияр Алиев: В основе политики ПАСЕ в отношении Азербайджана находятся предвзятость и двойные стандарты
Коронавирус не смотрит на возраст, сегодня скончался 40-летний пациент - спецрепортаж İTV из больницы (ВИДЕО)