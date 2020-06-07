В Азербайджане выявлено 314 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 125, скончались 4 человека – Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 314 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 125, скончались 4 человека, передает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, скончались 4 гражданина 1947, 1954, 1956 и 1958 годов рождения, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

На сегодня в стране выявлено 7 553 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 4 024, скончались 88 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 3 316 человек, из которых состояние 69 оценивается как тяжелое, 80 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 339 876 теста.