На этой неделе в Азербайджане сдадут экзамены свыше 42 тыс. учеников

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 10 и 11 июня в 39 городах и районах Азербайджана проведет выпускные (вступительные) экзамены по общему (9 классов) и полному (11 классов) среднему образованию.

Как сообщили в понедельник Trend в ГЭЦ, в экзамене 10 июня будут принимать участие 25 597, 11 июня - 17 021 человек, а в целом - 42 618 абитуриентов.

В соответствии с требованиями в связи с пандемией коронавируса в экзаменационных зданиях обеспечено проведение ряда профилактических мероприятий, в том числе дезинфекция зданий и экзаменационных залов, регулирование числа участников в зале, исходя из принципов соблюдения социальной дистанции, обеспечение экзаменационного персонала средствами индивидуальной защиты.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)