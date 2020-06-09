Минздраву Азербайджана переданы 50 тыс. наборов ПЦР-тестов для диагностирования коронавируса

БАКУ/Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана приняло 50 тысяч наборов ПЦР-тестов (полимеразная цепная реакция) для диагностирования коронавируса, которые на безвозмездной основе были представлены компанией Zeytun Pharmaceuticals.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, с первых дней начала борьбы с вирусом COVİD-19 в стране Президент Ильхам Алиев, определив в качестве приоритетов защиту здоровья граждан и их социальное обеспечение, поручил госструктурам и частному сектору активно развивать деятельность в данном направлении.

Исходя из вышесказанного, ООО Zeytun Pharmaceuticals безвозмездно представило минздраву Азербайджана 50 тысяч наборов ПЦР-тестов для проведения лабораторного обследования коронавирусной инфекции и ее диагностирования.

В соответствии с инструкциями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), анализы на COVİD-19 должны проводиться с применением полимеразной цепной реакции. На данный момент это является единственным правильным и надежным методом диагностирования коронавируса. Он позволяет определить даже очень небольшое количество вирусов в биологическом материале человека, что способствует выявлению болезни еще в инкубационный период.

Наборы для обследования, представленные Zeytun Pharmaceuticals, были немедленно отправлены в Центр контроля за особо опасными инфекциями.

Отметим, что данный Центр является самой большой лабораторией, осуществляющей диагностику коронавируса.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)