Наблюдается рост численности населения Азербайджана - данные на 1 мая 2020 г.
БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 мая 2020 года численность населения Азербайджана достигла 10 081,6 тысячи человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомстат.
Отметим, что численность населения по состоянию на 1 апреля 2020 года составила 10 080 000 человек.
На 1 января 2020 года она составляла 10 067 108 человек.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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