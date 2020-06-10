Наблюдается рост численности населения Азербайджана - данные на 1 мая 2020 г.

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 мая 2020 года численность населения Азербайджана достигла 10 081,6 тысячи человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомстат.

Отметим, что численность населения по состоянию на 1 апреля 2020 года составила 10 080 000 человек.

На 1 января 2020 года она составляла 10 067 108 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)