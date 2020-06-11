По маршруту № 24 уже пущены автобусы BakuBus (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - С сегодняшнего дня на автобусном маршруте № 24 работают современные и комфортные 12-метровые автобусы BMC Procity, принадлежащие ООО BakuBus, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Благодаря этому маршрут связал поселки Бакиханов и Гарачухур с Центром по транспортному обмену "Кёроглу" и станцией метро "Нариман Нариманов".
На протяжении всего маршрута пассажиры могут пополнить баланс BakıKart в 7 POS-терминалах, установленных на остановках.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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