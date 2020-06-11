В этом июне в Баку и на Абшероне может повториться жара 24-летней давности

БАКУ /Trend/ - Температура воздуха, наблюдаемая в последние дни в Баку и на Абшеронском полуострове, включая сегодняшний день, на 4-5 градусов выше климатической нормы, сказал в четверг Trend главный гидролог Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, в последние дни в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается повышение температуры воздуха. Вчера в Баку было 35-37 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше климатической нормы.

Вердиев отметил, что 13 и 14 июня температура воздуха будет еще выше, и днем в Баку и на Абшероне ожидается ее повышение до 40, в низменных районах – до 42 градусов.

Он добавил, что за последние 25-27 лет самая высокая температура воздуха в июне - 40 градусов, наблюдалась 17 июня 1996 года. И если 13 и 14 июня в Баку будет наблюдаться, как это и прогнозируется, 40-градусная жара, то повторится температурный рекорд 24-летней давности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)