В Баку завершилась подготовка к открытию пляжного сезона (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку завершились подготовительные работы для открытия пляжного сезона.

Об этом в пятницу сообщили Trend в ИВ города Баку. Было отмечено, что на пляжах были проделаны необходимые работы по очистке и обустройству, а также в соответствии с требованиями карантина осуществлены медико-профилактические мероприятия.

"С учетом пожеланий жителей и многочисленных гостей столицы, их обращений в Общественное объединение İDEA, в прошлом году в качестве альтернативы частным центрам отдыха и платным пляжам были созданы общественные пляжи. Первый такой пляж был создан на прибрежной территории "Шых" в Сабаильском районе, далее они были организованы в поселках Сахиль, Бузовна, Новханы, Горадил и Пиршаги. Территории в вышеуказанных поселках, которые ранее были в заброшенном состоянии, были очищены, здесь были проведены работы по обустройству, установлены зонтики, раздевалки, душевые кабинки, санузлы, а также беседки, чтобы посетители могли пообедать. На этих территориях были созданы футбольные и волейбольные площадки, была построена дорога к берегу, и везде были созданы парковки для автомобилей. Для организации отдыха граждан в достаточном количестве были установлены стулья и гамаки, контейнеры для отходов, а также ящики для использованных медицинских масок", - сказали в Исполнительной власти столицы.

Отметим, что созданные общественные пляжи являются полностью бесплатными. Для сохранения чистоты на должном уровне на территории работает обслуживающий персонал.

На пляжах функционируют пункты спасательной службы МЧС, а также медпункты, будки, где посетители могут купить различные продукты питания и прохладительные напитки.

С учетом карантина на всех пляжах установлены просветительские баннеры, персонал предупреждает посетителей о необходимости соблюдения социальной дистанции, использования средств дезинфекции, а также соблюдения чистоты на территории.

Аналогичные работы проведены также в частных и других центрах отдыха, функционирующих в прибрежных поселках столицы, с учетом карантина проделаны подготовительные работы. Соответствующие структуры провели лабораторные анализы проб, взятых из морской воды, а также провели мониторинги в связи с другими важными вопросами.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)