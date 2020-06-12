БАКУ/Trend/ - Увеличено число автобусов маршрута Баку-Масазыр, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на заявление завсектором по связям с общественностью Госслужбы автомобильного транспорта министерства транспорта, связи и высоких технологий Нуриды Аллахъяровой.

По ее словам, шаг был предпринят с целью уменьшения нагрузки в этом направлении: «В связи с возобновлением работы определенных сфер в этом направлении наблюдается плотный пассажиропоток. Поэтому с сегодняшнего дня число автобусов маршрута № 525 увеличивается с 17 до 21, и в часы пик работают автобусы большей вместимости.

В Госслужбе пассажиров призвали соблюдать социальную дистанцию в часы пик с учетом плотности пассажиропотока в направлении Баку-Масазыр и пользоваться медицинскими масками. Учитывая, что автобусы могут немного задерживаться по объективной причине, необходимо уделять внимание социальной дистанции, и ожидать следующий автобус, не загружая предыдущий.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)