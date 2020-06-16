В реке Кура в Азербайджане образовались мели

БАКУ/Trend/ - В некоторых местах реки Кура аккумулятивные берега русла реки обезводились, образовались мели.

Об этом во вторник сказал Trend директор Института географии им. академика Г. Алиева НАНА, академик Рамиз Мамедов.

Вернувшийся из недавней командировки в Нефтчалинский и Сабирабадский районы, в которой он был в связи с проблемами, возникшими на реке Кура, академик отметил, что в результате уменьшения воды в реке под влиянием ветра в нижней части речная вода смешалась с морской. И это проявляется в связи с разнообразием рельефа реки: «К примеру, в некоторых местах аккумулятивные берега русла реки полностью обезводились, образовались мели. Процесс расширения частей суши русла наблюдается в Сабирабадском районе, а также в русле реки Араз».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)