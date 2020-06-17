В Агджабеди заработал новый центр “Служба ASAN” (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 июня заработал Агджабединский региональный центр “Служба ASAN” при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве, наряду с 814 900 гражданами, зарегистрированными в Агджабединском, Бейлаганском, Зардабском, Агдамском, Шушинском, Физулинском, Джебраильском, Ходжалинском и Ходжавендском районах, Агджабединский региональнй центр “Служба ASAN” будет обслуживать всех граждан страны без ограничений в связи с местом регистрации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев третьего июня этого года принял участие в открытии комплекса ASAN Həyat в Агджабеди.

В настоящее время по стране функционируют 19 центров "Служба ASAN". Из них пять - в Баку, остальные 14 региональных центров - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Губе, Масаллы, Мингячевире, Имишли, Шеки, Шамахы, Кюрдамире, Товузе и Агджабеди.

Подробную информацию о деятельности центров "Служба ASAN" можно получить, позвонив в call-center "108", а также посетив сайт www.asan.gov.az.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)