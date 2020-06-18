На водопроводе в Баку произошла авария (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На улице Мехмандарова, 68 в поселке "Старый Гюнешли" в Хатаинском районе Баку произошла авария на водопроводе, сообщили в четверг Trend в ОАО "Азерсу".

В результате аварии прекращено водоснабжение нескольких домов.

На месте происшествия работает аварийная бригада, осуществляются работы по устранению его последствий.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)