На водопроводе в Баку произошла авария (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - На улице Мехмандарова, 68 в поселке "Старый Гюнешли" в Хатаинском районе Баку произошла авария на водопроводе, сообщили в четверг Trend в ОАО "Азерсу".
В результате аварии прекращено водоснабжение нескольких домов.
На месте происшествия работает аварийная бригада, осуществляются работы по устранению его последствий.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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