Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправку в закон "Об исполнителях"

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) на обсуждение в первом чтении был вынесен вопрос о поправке в закон "Об исполнителях", сообщает в пятницу Trend.

Согласно поправке, предлагаемой в закон, с целью усиления социальной защиты работников соответствующих органов исполнительной власти, а также укрепления материально-технической базы службы пробации, 43% штрафов и наказаний в виде исправительных работ, а также средств, поступивших в связи с исполнением уголовно-правовых мер в виде штрафа, применяемого по отношению к юридическим лицам, переводятся на счет соответствующего органа исполнительной власти.

Порядок использования этих средств устанавливается соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )