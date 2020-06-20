Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг (Прямая трансляция)

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг в связи с вводимым с этой ночи ужесточенным режимом карантина.

Как сообщает в субботу Trend, в брифинге принимают участие заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева, начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД полковник полиции Кямран Алиев и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

Отметим, что в связи с ужесточением особого режима карантина в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 21 июня до 06:00 пятого июля по ряду сфер деятельности будут введены ограничения.

(Текст: Турал Гараджаев)