На получение SMS-разрешения для посещения медучреждения лимит не распространяется - Ульви Мехтиев

БАКУ /Trend/ - В период ужесточенного режима карантина разрешение посредством SMS на выход из дома для покупки продуктов, лекарств и для прогулки предоставляется один раз в день.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев, передает в субботу Trend.

При этом, по его словам, гражданин, в случае необходимости, также может в тот же день получить один раз разрешение на посещение медицинского учреждения.

"Но граждане ни в коем случае не должны злоупотреблять этим. Все SMS-запросы будут анализироваться, и в случае выявления злоупотребления информация об этом будет передана в правоохранительные органы", - сказал Мехтиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)