Если человек работает в двух организациях, то разрешения для него должны получать обе организации - Ульви Мехтиев

БАКУ/Trend/ - Если человек работает в двух организациях, то разрешения для него должны получать обе организации.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, может быть и так, что на второй работе человек работает в ночную смену, а разрешение, полученное с первого места работы не распространяется на это время суток.

"Если сотрудник полиции остановит этого человека, к примеру, ночью с разрешением, не действующим для ночной сменымогут возникнуть проблемы. Во избежание подобных случаев разрешения для сотрудника необходимо получить обеим организациям", - добавил Ульви Мехтиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)