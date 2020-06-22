Дорожная полиция Азербайджана: Лица, желающие выехать в районы по SMS- разрешению, не будут пропускаться через посты

БАКУ/Trend/ - В период ужесточенного режима карантина с 00:00 часов 21 июня по 06:00 часов 5 июля выходить из дома по разрешению на основании служебного удостоверения ряда лиц, которым разрешено работать, и на основании информации, внесенной на портал icaze.e-gov.az, можно один раз в течение 2 часов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

Однако вчерашние наблюдения показали, что некоторые лица с районной пропиской, получившие двухчасовое разрешение на выход из дома, применяют разрешение не по назначению, а для поездки на территории, где не введен ужесточенный режим.

Учитывая вышеизложенное, Главное управление государственной дорожной полиции МВД доводит до внимания участников движения, проживающих в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, но имеющих районную или другую городскую прописку, что они, получив SMS-разрешение, не будут пропускаться через карантинные посты в эти районы или города.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)