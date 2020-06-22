В Гедабеке выпал град диаметров 8 мм

Общество 22 июня 2020 14:42 (UTC+04:00)
В Гедабеке выпал град диаметров 8 мм

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 11:50 в Гедабейском районе были сильные грозы, шел ливневый дождь и град диаметров 8 мм, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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