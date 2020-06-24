ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам, готовящимся к приемным экзаменам
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к абитуриентам, готовящимся к приемным экзаменам, сообщает в среду Trend.
Учитывая карантинный режим, введенный в стране в связи с COVID-19, с целью поддержки абитуриентов на канале ГЭЦ в Youtube размещены лекции опытных экспертов по всем предметам приемных экзаменов.
На портале размещены 111 видеолекций по азербайджанскому языку, литературе, истории, географии, русскому языку, математике, физике, химии и биологии.
Размещение видеолекций будет продолжено.
Лекции полностью охватывают программы приемных экзаменов, а также тестовые программы по применению представленных теоретических материалов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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