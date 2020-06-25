ГЭЦ Азербайджана: На сегодняшних экзаменах нарушений зафиксировано не было (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускные экзамены для 9-х и 11-х классов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.
Экзамены прошли в 10 городах и районах Азербайджана.
По предварительной информации, нарушений на экзамене зафиксировано не было.
С завтрашнего дня начнется обработка экзаменационных протоколов и вопросников.
Результаты выпускных экзаменов 9-х классов, приемных экзаменов в колледжи и экзамена по азербайджанскому языку будут объявлены в течение 5 дней.
Результаты выпускных экзаменов 11-х классов планируется объявить в течение 3 недель, поскольку проверка открытых тестовых заданий требует больше времени.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Неужели мы обязательно должны быть наказаны законом за безответственность … – известный композитор Айтен Исмиханова
Распространено видео получения взятки задержанным начальником отдела Таможенного комитета Азербайджана (ВИДЕО)
Фонд страхования вкладов Азербайджана: У нас нет информации о запрете приема вкладов каким-либо из банков
Реконструкция пунктов пропуска на грузино-турецкой границе привела к положительным результатам - TRACECA
Генпрокуратура: Начальник отдела Государственного таможенного комитета арестован за получение взятки
Совет директоров АБР единогласно одобрил выделение Узбекистану льготного кредита в размере 500 миллионов долларов
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих минобороны и других лиц, имеющих особые заслуги в сохранении территориальной безопасности (СПИСОК)
Фонд страхования вкладов расследует незаконный прием депозитов некоторыми ликвидированными банками Азербайджана
В Азербайджане совокупный кредитный портфель ликвидированных четырех банков составляет 1,16 млрд манатов
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея государственной символики в Мингячевире (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО)
Концерт Ансамбля Алима Гасымова вошел в онлайн-ретроспективу Международного Дягилевского фестиваля (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев выделил 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Самухском районе
На проектирование и строительство центральной больницы Самухского района выделено 2 млн манатов - Распоряжение