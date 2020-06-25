Ханде Харманджи: За последние 14 дней число заражений коронавирусом в Азербайджане выросло на 50%

БАКУ /Trend/ - За последние 14 дней число заражений коронавирусом в Азербайджане выросло на 50 процентов.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала руководитель представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает в четверг Trend.