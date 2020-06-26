Рашад Махмудов: Система здравоохранения на примере Бахрама Багирзаде преуспеет в лечении пациентов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Распространенная аудиозапись принадлежит Бахраму Багирзаде, но не следует забывать, что тест Бахрама Багирзаде на COVID-19, взятый у него 7 июня, оказался положительным. По словам его семьи, данная запись, отправленная друзьям, относится к этой дате.

Как сообщает Trend, об этом в программе "ATV aktual" сказал заместитель председателя комитета по здравоохранению парламента Азербайджана, руководитель Научно-экспериментального и учебного центра Управления медицинского обслуживания Государственного таможенного комитета, медицинский эксперт оперативного штаба Рашад Махмудов.

По его словам, Бахрам Багирзаде до сканирования компьютерной томографии 10 -го июня сомневался в том, что у него был коронавирус.

Бахрам Багирзаде, в связи с ухудшением его состояния 12 числа этого месяца,был переведен из другой больницы в нашу больницу 13 июня. Результаты медицинского обследования, показали, что большая часть легких уже повреждена, после чего он был подключен к ЭKMO. Позже-19-го июня было обнаружено, что почти 100% его легких были повреждены.

"Я уверен, что в этот трудный день система здравоохранения Азербайджана на примере Бахрама Багирзаде преуспеет в лечении пациентов в Азербайджане, и мы сделаем всех счастливыми на этом пути", - отметил Махмудов.

Следует отметить, что состояние Бахрама Багирзаде остается стабильно критически тяжелым, его лечение продолжается. В состоянии его здоровья наблюдается незначительное улучшение.

(Автор: Асиф Мехман)