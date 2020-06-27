Агентство пищевой безопасности выявило грубые нарушения еще в 88 объектах Баку и регионов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В целях контроля исполнения методических указаний по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных постановлением Кабмина, сотрудники Агентства пищевой безопасности (АПБ) провели рейды на 232 предприятиях, включая функционирующие в Баку и в регионах 61 объект общественного питания и 171 продуктовый магазин, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство.

Из них в 88 объектах были выявлены грубые нарушения правил методических указаний, утвержденных постановлением Кабинета министров.

В связи с выявленными нарушениями в отношении владельцев этих предприятий были приняты административные меры.

Субъектам предпринимательства были разъяснены требования законодательства в сфере безопасности пищевой продукции, даны обязательные для исполнения указания и рекомендации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)