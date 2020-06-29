В Азербайджане выявлено 544 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 343, скончались 8 человек - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 544 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели в результате лечения и выписаны домой 343 человека.

Как сообщили Trend в Оперативном Штабе при Кабинете министров, скончались 8 человек, тесты на COVID-19 которых дали положительные результаты.