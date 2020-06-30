В Азербайджане подорожает бензин марки АИ-95
БАКУ /Trend/ - Цена на бензин марки АИ-95 в мире поднялась до рекордного уровня.
Как сообщает во вторник Trend, цена вышеуказанной марки бензина на мировом рынке поднялась на 0,26 процента.
Отметим, что некоторое время назад бензин марки АИ-95 подешевел в Азербайджане, а это было связано с тем, что его цена упала на мировом рынке. После роста цен на мировом рынке цена на бензин АИ-95 в Азербайджане также вырастет, поскольку эта марка бензина импортируется.
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