В Азербайджане подорожает бензин марки АИ-95

БАКУ /Trend/ - Цена на бензин марки АИ-95 в мире поднялась до рекордного уровня.

Как сообщает во вторник Trend, цена вышеуказанной марки бензина на мировом рынке поднялась на 0,26 процента.

Отметим, что некоторое время назад бензин марки АИ-95 подешевел в Азербайджане, а это было связано с тем, что его цена упала на мировом рынке. После роста цен на мировом рынке цена на бензин АИ-95 в Азербайджане также вырастет, поскольку эта марка бензина импортируется.