Минобразования Азербайджана о переводе студентов из вуза в вуз
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в этом году перевод студентов из одного вуза в другой, или с одной специальности на другую будет осуществляться в режиме онлайн.
Об этом сказал завсектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов, сообщает в среду Trend.
По его словам, процесс откладываться не будет, поскольку проводиться в режиме онлайн: "Процесс будет проведен в июле-августе. О дате начала процесса перевода будет сообщено в ближайшее время".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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