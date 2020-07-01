Минобразования Азербайджана о переводе студентов из вуза в вуз

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в этом году перевод студентов из одного вуза в другой, или с одной специальности на другую будет осуществляться в режиме онлайн.

Об этом сказал завсектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов, сообщает в среду Trend.

По его словам, процесс откладываться не будет, поскольку проводиться в режиме онлайн: "Процесс будет проведен в июле-августе. О дате начала процесса перевода будет сообщено в ближайшее время".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)