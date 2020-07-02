Афет Гасанова: Рост населения и жилищное строительство отражаются на вопросах водоснабжения

БАКУ /Trend/ - Глобальный рост численности населения, экономическое развитие и тенденции, меняющиеся в связи с потреблением, в том числе, климатические изменения, способствуют росту потребности в питьевой воде, и в будущем прогнозируется еще большее использование водных ресурсов.

Об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова, сообщает Trend в четверг.

Депутат отметила, что идущий в Азербайджане процесс развития, рост населения увеличивают потребность в питьевой воде, в том числе, рост населения в Баку, строительство новых жилых зданий, перспектива развития туризма негативно отражаются на вопросе водоснабжения.

Она сказала, что малое количество осадков, выпавших за последние годы, повышение среднегодовой температуры также приводят к уменьшению водных запасов и засухе, что в свою очередь негативно отражается на снабжении населения питьевой водой.

Афет Гасанова подчеркнула, что доля воды, приходящаяся на человека по Азербайджану, ниже в сравнении с соседними республиками: «С другой стороны, ситуацию усложняет загрязнение соседними государствами рек Кура и Араз, являющихся основными артериями Азербайджана».

Депутат отметила, что Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание улучшению водоснабжения населения, за последние годы глава государства подписал многочисленные распоряжения по улучшению водоснабжения Баку и Абшеронского полуострова, ряда городов и более 210 сел страны: «Вчера в парламентском комитете по природным ресурсам, энергетике и экологии прошло слушание, посвященное вопросам водоснабжения в республике, удовлетворению потребностей в питьевой воде, а также проблемам, возникшим в этой сфере, водным запасам и источникам. Было отмечено, что подтвержденные водные запасы Азербайджана составляют 30,9 миллиарда кубометров, 33 процента из которых внутренние воды, 66 процентов - воды, формирующиеся за счет трансграничных рек. Это означает, что для доступности питьевой воды требуются большие инвестиции. На заседании было сказано о том, что основными водохранилищами питьевой воды, используемыми в стране, являются Джейранбатанское водохранилище, водохранилище Тахтакёрпю, Шамкирчайское, Мингячевирское и Ханбуланчайское водохранилища. В 2010-20199 годах в стране было построено 44 новых водных источника, силами ОАО «Азерсу» было проложено 140 километров магистральных водопроводов, 2560 километров водораспределительных сетей, 4860 километров линий внутри зданий, реконструкция существующих магистральных водопроводов протяженностью 69 километров, в жилых кварталах построено 14 хранилищ, установлено 402 тысячи водных счетчиков. На заседании председатель «Азерсу» Горхмаз Гусейнов отметил среди них использование магистральных водопроводов в качестве сети, случаи использования воды без учета счетчиков, расточительное использование воды при поливке зеленых насаждений на дачах и приусадебных участках, наличие частных сетей, не отвечающих нормам строительства. На заседании также было подчеркнуто, что в программах регионального развития поставлены важные задачи улучшение снабжения населения питьевой водой. Кроме того, разработан водный баланс и уже передан на предварительное утверждение. Будут проводиться работы по дальнейшему совершенствованию водного баланса, измерительные методы будут осуществляться по новым технологиям».

В заключение депутат сказала, что осуществляются работы по устранению проблем в сфере водоснабжения: «Проблема воды – вопрос, который беспокоит весь мир. Сама проблема непосредственно связана больше с природными процессами. Стало меньше осадков, засуха, рост населения и другие вопросы, все это приводит к проблемам водоснабжения. Верим, что благодаря проделанной работе, и мерам, которые будут предприниматься впредь, проблема питьевой воды будет решена. А пока целесообразнее, чтобы соответствующие структуры в период пандемии уделяли больше внимания вопросам водоснабжения».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)