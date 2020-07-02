Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения еще в 88 объектах (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) продолжает рейды для контроля выполнения методических указаний Кабмина в связи с предотвращением угрозы распространения COVİD-19, сообщает в четверг Trend.
Сотрудники АПБ провели рейды в 226 объектах общепита и объектах, занимающихся продажей продовольственных товаров в Баку и регионах.
В 88 объектах были выявлены грубые нарушения правил, изложенных в методических указаниях, утвержденных Кабмином.
Владельцам были разъяснены требования законодательства в сфере пищевой безопасности, даны обязательные к исполнению поручения, а также рекомендации.
В связи с выявленными нарушениями в отношении владельцев объектов были приняты административные меры.
Как отмечается, Агентство продолжит проверки и мониторинги в объектах предпринимательства в Баку и регионах.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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