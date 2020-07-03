Медучреждения Азербайджана получают индивидуальные защитные средства в рамках инициативы ЕС и ВОЗ (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В рамках проекта "Инициатива солидарности во имя здоровья", финансируемой ЕС и реализуемой ВОЗ, в Азербайджан доставлено 168 тысяч индивидуальных защитных средств, сообщает в пятницу Trend.
Средства уже раздаются медучреждениям. Глава представительства ЕС и представитель ВОЗ в Азербайджане рассказали о степени важности этих средств в деле спасения жизней в борьбе с COVID-19.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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Медучреждения Азербайджана получают индивидуальные защитные средства в рамках инициативы ЕС и ВОЗ (ВИДЕО)
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