Медучреждения Азербайджана получают индивидуальные защитные средства в рамках инициативы ЕС и ВОЗ (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта "Инициатива солидарности во имя здоровья", финансируемой ЕС и реализуемой ВОЗ, в Азербайджан доставлено 168 тысяч индивидуальных защитных средств, сообщает в пятницу Trend.

Средства уже раздаются медучреждениям. Глава представительства ЕС и представитель ВОЗ в Азербайджане рассказали о степени важности этих средств в деле спасения жизней в борьбе с COVID-19.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)