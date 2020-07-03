При получении SMS-разрешения нужно отправить серию и номер автомобиля для его использования - Ульви Мехтиев

БАКУ /Trend/ - В систему также вводится информация об автомобилях лиц, взявших разрешение, и таким образом на них тоже выдается разрешение.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает в пятницу Trend.

Что касается лиц, выходящих из дома по SMS-разрешению, то с 5 июля им можно будет получать разрешения и на свои автомобили.

Он отметил, что с этой целью сделаны технические изменения: "При получении SMS-разрешения вместе с серией и номером удостоверения личности, следует отправить серию и номер автомобиля и получить разрешение на пользование им".

(Автор: Эльччин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)