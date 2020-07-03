TƏBİB: Дальнейшее распространение инфекции будет предотвращено

БАКУ /Trend/ - На первом этапе распространения коронавируса инфекция была импортирована.

Об этом заявил на брифинге, состоявшемся сегодня в Оперативном Штабе при Кабинете министров председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы, сообщает Trend.

По его словам, Президент Ильхам Алиев поставил здоровье населения страны на первый план, в Азербайджане был создан Оперативный штаб, и правительство смогло предотвратить дальнейший ввоз и ограничить распространение вируса, однако в процессе строгого карантинного режима люди не последовали правилам и рекомендациям. Тем не менее врачи делают все, чтобы предотвратить распространение вируса.

"В некоторых зарубежных странах началась вторая волна, поэтому мы решили применить строгий карантинный режим, в период которого, я думаю, население Азербайджана будет соблюдать карантинные правила, и мы предотвратим дальнейшее распространение инфекции, " - сказал Байрамлы.