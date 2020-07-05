БАКУ /Trend/ - На İcaze.e-gov.az аннулирована часть разрешений, сообщили Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Как известно, согласно решению об изменениях в постановлении Кабинета министров Азербайджанской Республики № 208 от 19 июня 2020 года о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима, разрешается выход на работу 50 процентов работников сфер, деятельность которых разрешена.

Некоторые разрешения, которые не соответствуют данному решению, уже были аннулированы на портале через систему.

Госагенство еще раз просит сферы, деятельность которых разрешена, заходить на портал icaze.e-gov.az и регулировать информацию, связанную с ними, согласно соответствующему решению. Потому что аннулирование в системе разрешений, превышающих предусмотренный лимит, будет продолжено.

Отмечается, что граждане сообщают о не распознавание системой информации при их обращение за разрешением.