С завтрашнего дня приостанавливается движение электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку (версия 2)

(Первая версия в 16:53)

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня приостанавливается движение электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Будет временно прекращена работа следующих электропоездов:

Баку-Хырдалан-Сумгайыт № 6003 (отправка в 07:38)

Баку-Хырдалан-Сумгайыт № 6013 (отправка в 16:50)

Баку-Пиршаги-Сумгайыт № 6617 (отправка в 18:45)

Баку-Хырдалан-Сумгайыт № 6027 (отправка в 20:25)

Сумгайыт-Хырдалан-Сумгайыт № 6002 (отправка в 06:55)

Сумгайыт-Хырдалан-Сумгайыт № 6010 (отправка в 08:35)

Суигайыт-Пиршаги-Баку № 6618 (отправка в 17:30)

Сумгайыт-Хырдалан-Баку № 6026 (отправка 19:28)

График движения электропоездов, который вступит в силу 7 июля, приведен ниже:

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)