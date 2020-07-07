Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения еще в 95 объектах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) продолжает рейды с целью контроля по выполнению методических указаний Кабмина в связи с предотвращением угрозы распространения COVİD-19, сообщает во вторник Trend.

Сотрудники АПБ провели рейды в 161 объекте общепита и торговли продовольственными товарами в Баку и регионах, включая 51 точку общепита и 110 продуктовых магазинов.

В 95 объектах были выявлены грубые нарушения методических указаний, утвержденных Кабмином.

Владельцам были разъяснены требования законодательства в сфере пищевой безопасности, даны обязательные к исполнению поручения, а также рекомендации.

В связи с выявленными нарушениями в отношении владельцев объектов были приняты административные меры.