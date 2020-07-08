Сегодня многие страны вновь вводят ограничительные меры - Язгюль Абдиева

БАКУ /Trend/ - Сегодня не только Азербайджан, но и многие страны мира вновь вводят ограничительные меры для пресечения распространения COVİD-19.

Об этом в среду сказала Trend доктор философии по медицине Язгюль Абдиева.

По ее словам, в Азербайджане с первых дней стали применяться предупредительные меры: "Главная цель - защита людей, их жизни и здоровья от этой болезни. Ни одна страна не может считать себя застрахованной от вируса, и сегодня от пандемии больше страдают развитые страны. В некоторых странах с такой же численностью населения, как и в Азербайджане, заразились 60-70 тысяч и скончались до 10 тысяч человек".

Подчеркнув, что в Азербайджане небольшое число летальных исходов от коронавируса, специалист добавила, что считает важным, чтобы в этих условиях население было крайне ответственным с точки зрения соблюдения установленных правил.

Абдиева отметила, что в стране предпринимаются все необходимые шаги в борьбе с COVİD-19: "В настоящее время в 45 клиниках страны лечатся больные коронавирусом. Из них 36 были построены в последнее время.В случае необходимости в стране существует потенциал для размещения свыше 5 тысяч больных".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)