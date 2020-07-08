Возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора школы Лянкяранского района
БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора сельской школы Лянкяранского района Зейнаб Ахмедовой, сообщает в среду Trend со ссылкой на прокуратуру Лянкяранского района.
Материалы по факту злоупотребления должностными полномочиями бывшим директором средней школы села Ширинсу Лянкяранского района Зейнаб Ахмедовой были рассмотрены в прокуратуре Лянкяранского района.
Было установлено, что в период работы директором школы, Ахмедова, злоупотребив должностными полномочиями, получила от человека, обратившегося по поводу трудоустройства на позицию электрика, 500 манатов и другие материальные средства.
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР, ведется расследование.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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