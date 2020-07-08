В Военной прокуратуре Азербайджана произошли кадровые изменения

БАКУ /Trend/ - В Военной прокуратуре республики произведены назначения, сообщает в среду Trend со ссылкой на генеральную прокуратуру.

Генеральный прокурор Кямран Алиев подписал соответствующие приказы, согласно которым полковник юстиции Ровшан Эфендиев назначен начальником отдела организации и контроля исполнения Республиканской военной прокуратуры, полковник юстиции Мехти Гусейнзаде - начальником отдела по надзору за следствием, полковник-лейтенант юстиции Нихад Шихалиев - начальником отдела по организации работы с документами и обращениями.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)