Алекс Векслер – человек-легенда

БАКУ/Trend - В период пандемии Азербайджанский культурный центр «АзИз» продолжает свою деятельность по популяризации Азербайджана, знакомя с его народом, культурой, его прошлым и настоящим, а также с людьми, которые не только жили там когда-то, но и уехав, оставили в своих сердцах неистребимую любовь к родине, сообщает Trend со ссылкой на «АзИз».

Гостем очередной онлайн встречи стал коренной бакинец, давно покинувший Родину, но сохранивший искреннюю к ней любовь - яркий, энергичный, красноречивый и бесконечно обаятельный человек - Алекс Векслер. Среди почётных гостей конференции был глава межпарламентской группы Азербайджан-Израиль, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, Арзу Нагиев, который поблагодарил за приглашение и сказал, что рад видеть среди присутствующих своих друзей-бакинцев.

По сложившейся традиции на онлайн встречах, организованных ассоциацией «АзИз», израильские дети читают стихи азербайджанских поэтов. В этот раз прозвучал отрывок из стихотворения Самеда Вургуна «Азербайджан», которое прочитал ученик 7-го класса Леонель Машаев, родители мальчика репатриировались из Бухары и из Украины. Так продолжается традиция по популяризации азербайджанской литературы среди израильтян.

Покинув Советский Союз в 1973-м году и распрощавшись с городом своего детства и юности, Алекс Векслер оставался преданным сыном Баку, готовым в нужный момент отстаивать интересы Азербайджана, где бы он ни находился. Это можно понять по одному из эпизодов из служебной биографии Алекса. Когда в 1989 году между Арменией и Азербайджаном начинался Нагорно-карабахский конфликт, Ицхак Шамир, возглавлявший в ту пору государство Израиль, вызвал к себе Алекса Векслера и попросил дать ему чёткую аргументированную оценку происходящего в Баку и Азербайджане, а также проанализировать данный конфликт в перспективе.

Ясно, что у И.Шамира было достаточно источников информации, однако его интересовало мнение «человека изнутри», не относящегося ни к одной из конфликтующих сторон и способного с помощью фактов дать объективную оценку. А факты у Алекса были. Он просто перечислил имена выдающихся личностей, которые родились в Баку или жили и трудились там в разные годы. Среди них были известные миру люди, с мировыми именами: Рихард Зорге, Лев Ландау, Мстислав Ростропович, Б.Ванников, Николай Байбаков, Лев Маневич, Фаина Раневская, Серго Закариадзе, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Белла Давидович, Вероника Дударова, Леонид Зорин, Юлий и Михаил Гусман, Григорий Гурвич, Шимон Маркиш, Эдуард Тополь, Виталий Вульф и многие-многие другие. Алекс специально дал такой разброс имён, чтобы показать, насколько интернациональной была эта страна и какие возможности для развития были у каждого талантливого человека. Однако, «вишенку на торт» Векслер оставил под самый финал, сказав, что по переписи населения в Азербайджане проживало 50 тысяч евреев в то время, как в Армении эта цифра едва достигала 800 человек.

В силу того, что для еврейского государства никогда не было, нет и не будет ничего более важного, чем благополучие еврейского народа во всем мире и отношение к нему властей в странах проживания, этот факт если не поразил Ицхака Шамира, то дал ему ясную картину для расстановки приоритетов во внешней политике государства Израиль. Здесь следовало бы отметить, что отношения между Израилем и Азербайджаном за всё это время ни разу не были омрачены или преданы какой-либо из сторон.

В свой жизни Алексу удалось сделать очень много и он, несомненно, внёс весомую лепту в историю развития государства Израиль, что можно увидеть даже из его послужного списка. В разные годы Алекс Векслер занимал такие должности, как заместитель начальника Иерусалимского и Южного регионального управления министерства абсорбции, начальник Тель-Авивского и Гуш-Дановского регионального управления министерства абсорбции, глава группы делегатов Еврейского агентства в Вене (Австрия), член Израильской Дипломатической миссии в Москве (СССР), советник министра финансов, советник министра безопасности, советник министра обороны, исполняющий обязанностей мэра города Кирьят-Гат, один из создателей радио РЭКА и русского телевизионного канала в Израиле (9-ый канал), военно-политический обозреватель радио и телевидения в Израиле и за рубежом.

Остаётся добавить, что Алекс Векслер написал несколько книг, продолжает свою деятельность в качестве комментатора, но при всём этом он является хорошим семьянином, воспитав четверых прекрасных детей и помогая растить десятерых внуков.