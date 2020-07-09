Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения еще в 84 объектах (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) продолжает рейды с целью контроля по выполнению методических указаний Кабмина в связи с предотвращением угрозы распространения COVİD-19, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство

Сотрудники АПБ провели рейды в 158 объектах общепита и торговли продовольственными товарами в Баку и регионах, включая 47 точек общепита и 111 продуктовых магазинов.

В 84 объектах были выявлены грубые нарушения методических указаний, утвержденных Кабмином.

Владельцам были разъяснены требования законодательства в сфере пищевой безопасности, даны обязательные к исполнению поручения, а также рекомендации.

В связи с выявленными нарушениями в отношении владельцев объектов были приняты административные меры.

Как отмечается, Агентство продолжит проверки и мониторинги в объектах предпринимательства Баку и регионов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)