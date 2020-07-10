Назначены заместители прокуроров в двух районах Баку
БАКУ /Trend/ - Вугар Гусейнов назначен заместителем прокурора Сураханского района Баку, сообщает в пятницу Trend.
В пресс-службе генеральной прокуратуры подтвердили данную информацию.
Эльгиз Ганизаде назначен заместителем прокурора Наримановского района Баку.
Соответствующие приказы об этом приказ подписал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)
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