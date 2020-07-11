Российский врач: Ни одна система здравоохранения не выдержит нагрузку, если одновременно заболеет половина крупного города

БАКУ/Trend/ - Ни одна система здравоохранения не выдержит нагрузку, если одновременно заболеет половина крупного города.

Об этом сказал российский врач-пульмонолог Александр Аверьянов в передаче Hədəf азербайджанского телевидения (AzTV), сообщает Trend.

«Естественно, что полностью изолировать население крупного города просто невозможно. В России решение о том, какой способ изоляции и режим карантина должен быть использован, принимается в регионах в зависимости от конкретной локальной ситуации. К примеру, я был в Республике Мордовия (Россия) по приглашению главы региона. Там были введены весьма жесткие ограничительные меры, благодаря которым удалось сбить волну пандемии, которая распространялась очень быстро. Весь мир, за исключением нескольких стран, применяет указанные меры. И связано это с тем, что ни одна система здравоохранения не сможет выдержит той нагрузки, если одновременно заболеет половина населения крупного города», - сказал он.

Аверьянов отметил, что все усилия направлены на то, чтобы эту замедлить скорость распространения пандемии.

«Поэтому, я считаю, что ситуация в наших страны в этом отношении схожая. Меры принимаются, они необходимы и без них не обойтись», - подытожил он.