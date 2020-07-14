До конца года в Азербайджане будут сданы 102 школьных здания

БАКУ /Trend/ - До конца 2020 года в эксплуатацию будут сданы 102 школьных здания, в которых завершены ремонтно-строительные работы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

Из них 29 - новые школы, 13 - капитально отремонтированные, 60 - школы модульного типа.

Школы модульного типа планируется построить в 20 районах республики.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)