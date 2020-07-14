ГЭЦ Азербайджана: После 20 июля могут быть проведены очередные выпускные экзамены

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана после 20 июля планирует провести очередные выпускные (приемные) экзамены, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

В ГЭЦ сообщили, что в течение месяца в экзаменах приняли участие более 142 тысяч учащихся (абитуриентов). Результаты всех 86 385 лиц, принявших участие в экзаменах в первые две недели, объявлены. Также объявлены результаты экзаменов, проведенных 24-25 июня и 2-3 июля (29 426 человек). Результаты учащихся 11-х классов, сдавших экзамены в эти сроки, и лиц, принявших участие в экзамене 10 июля, будут размещены на сайте ГЭЦ согласно объявленному графику.

На сегодняшнем заседании Совета директоров ГЭЦ обсужден План мероприятий, который представлен Оперативному штабу при Кабмине. В случаи одобрения со стороны Штаба, в последующие две недели после 20 июля (дважды в неделю) в районах и городах с ужесточенным режимом планируется проведение выпускных (приемных) экзаменов.

В этих экзаменах не будут участвовать девятиклассники, подавшие заявления в колледжи и военные лицеи. Для них выпускной экзамен будет проведен в сентябре, как и для выпускников 11-х классов, не подавших заявления в вузы (колледжи) и не принявших участие в выпускных экзаменах.

Информация о точных датах экзаменов, которые будут проведены в июле в городах и районах, будет размещена на сайте ГЭЦ за неделю до экзамена.

В последующие недели, если санитарно-эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, и при одобрении Оперативного штаба, планируется провести второй тур приемных экзаменов в вузы

В этих экзаменах планируется участие 73 тысяч абитуриентов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)