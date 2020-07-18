Названы нерабочие дни в центрах "Служба ASAN" и "ASAN Коммунал" в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе, а также Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёкгёльском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах ужесточенный карантинный режим в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией будет продолжаться до 06:00 пятого августа 2020 года.

Как сообщили в субботу Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте, в связи с ужесточенным режимом карантина 25 и 26 июля, а также первого и второго августа будут закрыты все центры "Служба ASAN" и "ASAN Коммунал" в Баку, региональные центры "Служба ASAN" в Гяндже, Масаллы, Сумгайыте, Мингячевире, Евлахе, Барде и Шеки.

В остальные дни граждане могут пользоваться услугами службы, обратившись в центры согласно соответствующим правилам. Так, с 27 апреля прием граждан в центрах "Служба ASAN" и "ASAN Коммунал" осуществляется по предварительной записи через мобильное приложение ASAN xidmət, веб-сайт www.asan.gov.az и колл-центр "108".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)