Численность населения Азербайджана с начала года увеличилась на 0,2%
БАКУ /Trend/ - Численность населения Азербайджана с начала года увеличилась на 22 745 человек (0,2%), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госкомстат.
Отметим, что по состоянию на 1 июня 2020 года, численность населения Азербайджана достигла 10 089 853 человек.
От общей численности населения 52,8% составляют городские, 47,2% - сельские жители, 49,9% - мужчины, 50,1% - женщины.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)
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