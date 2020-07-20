Численность населения Азербайджана с начала года увеличилась на 0,2%

БАКУ /Trend/ - Численность населения Азербайджана с начала года увеличилась на 22 745 человек (0,2%), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госкомстат.

Отметим, что по состоянию на 1 июня 2020 года, численность населения Азербайджана достигла 10 089 853 человек.

От общей численности населения 52,8% составляют городские, 47,2% - сельские жители, 49,9% - мужчины, 50,1% - женщины.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)